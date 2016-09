Knittelfeld: Volkslieder und Welthits

01.10.2016, 10:40 Uhr

Zur vierten Auflage der Vorjahreserfolge unter dem Motto "Volkslieder und Welthits" luden MGV 1860 und Frauenchor Knittelfeld am Freitag in das bis auf den letzten Platz gefüllte Knittelfelder Kulturhaus, um gemeinsam mit den "New Voices" einen temperamentvollen und mitreißenden Konzertabend zu inszenieren, der ganz nach dem Geschmack des Publikums war. Als Solisten waren stimmlich Walter Bischof, Roman Hollomey, Irmgard Rohr und Klaus Pichler, am Saxophon Jab Akermann und Kathrin Frewein zu hören. Sein Debut als Moderator feierte Andreas Arlitzer, der in wohl gewählten Worten durch den Abend führte.