Kunst oder Kornkreise?

29.11.2016, 12:08 Uhr

Markante gelbe Farbkleckse verzieren derzeit den gesamten Obdacher Markt.

Aufmerksamkeit

OBDACH. "So stehen wir wieder im Rampenlicht", freut sich Bürgermeister Peter Bacher. Die Aufmerksamkeit ist der Gemeinde gewiss. Seit Montag zieren teils riesige, gelbe Farbkreise den gesamten Markt. Sowohl Bürger als auch Gäste wollten wissen, was es damit auf sich hat.Hintergrund der Kunstaktion ist eine Ausstellungseröffnung am Donnerstag. Heuer wurde zum dritten Mal der Baukulturgemeinde-Preis verliehen. Im Rahmen einer Tour macht die Ausstellung dazu nun in Obdach Station. Im Vorfeld möchte man mit dieser Kunstaktion auf die Ausstellung aufmerksam machen.

Ausstellung

In Obdach hat es bereits einmal eine ähnliche Aktion gegeben. Damals wurden Teppiche zwischen den Häusern im Markt ausgelegt. Nun wurde eben auf Farbe zurückgegriffen. "Das ist günstiger und auch leicht entfernbar", sagt der Ortschef. Die Ausstellung ist von 1. bis 14. Dezember im Gemeindeamt Obdach zu sehen.