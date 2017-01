Landjugend St.Georgen ob Judenburg stolz auf Leistungen 2016

06.01.2017, 20:13 Uhr

Als überaus aktive Ortsgruppe präsentiert sich die Landjugend von St. Georgen ob Judenburg, die am Freitag Bilanz über die Arbeit im Jahre 2016 zog. Geleitet wird die mehr als 30 Mitglieder starke Gemeinschaft von Obmann Michael Wrabl und Leiterin Christina Hirz. Vorzeigeevent der St.Georgener ist das "Auftrachteln", das im vergangenen Jahr rund 400 Teilnehmer in den Ladenanger gelockt hatte und auch 2017 wieder als fixer Programmpunkt auf dem Veranstaltungsgeschehen steht. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.