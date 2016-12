Pensionistenverband Kobenz feierte stilvoll Weihnachten

10.12.2016, 12:12 Uhr

Viel hatte sich während des abgelaufenen Jahres im Kobenzer Pensionistenverband getan. Zahlreiche Veranstaltungen lockten die Mitglieder zum Mittun – ob bei gesellschaftlichen, kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen. „Wir sind eine große Familie, in der sich alle wohl fühlen“, zog Obfrau Rosa Wieser am vergangenen Freitag Bilanz, als in der Zechnerhalle in Kobenz zu einer großen Mitgliederehrung eingeladen wurde, die in eine stilvolle Weihnachtsfeier verpackt war, bei der vorallem jugendliche Mitwirkende auf ihren Instrumenten viel künstlerisches Geschick bewiesen. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.