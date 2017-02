Pölstaler Musical-Kids begeisterten ihr Publikum

12.02.2017, 22:11 Uhr

16 begeisterte Akteure und ein traumhaft spannendes Musical mit viel Witz, mitreißenden Songs, fetzigen Rhythmen und königlichem Charme – mit dem Musical „Oskar, der Träumesammler“ setzten Mädchen und Buben im Alter zwischen sechs und neun Jahren am vergangenen Freitag eine spannende Geschichte ins Leben um. Mit recht nennen sie sich Pölstaler Musical-Kids, die ihr Handwerk beherrschen, auf der Bühne stehen, um Musik, Tanz und Theater in allen Facetten auszuleben. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.