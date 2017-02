Reiflinger Trachtenmusiker setzen auf Jugendarbeit

05.02.2017, 18:24 Uhr

„Toll, was ihr seit der Gründung vor acht Jahren geleistet habt“, lobte Musiker-Bezirksobmann Reinhard Brandner das Engagement der Reiflinger Trachtenmusiker, die sich am vergangenen Sonntag im Judenburger Gasthof „Grubhof“ zur diesjährigen Hauptversammlung eingefunden hatten, um auf ein reichhaltiges Veranstaltungsprogramm zurückzublicken. Zwei Dutzend musikalische Auftritte, Zusammenkünfte und Ausrückungen wurden 2016 verzeichnet, berichtete Obmann Hans Enzinger, der als Kapellmeister auch gleichzeitig für die künstlerische Weiterentwicklung der Kapelle verantwortlich zeichnet. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.