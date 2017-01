S 36: "Es ist höchste Zeit"

27.01.2017, 12:15 Uhr

Baustart für Unterflurtrasse in Unzmarkt ist für 18. März angesetzt.

UNZMARKT. „Jetzt ist es wirklich soweit“, freut sich Bürgermeisterund fügt hinzu: „Es ist höchste Zeit.“ Der Ausbau der S 36 zwischen Unzmarkt und Scheifling steht unmittelbar bevor. Die Vorarbeiten laufen auf Hochtouren. Derzeit werden die leerstehenden Häuser entlang der Straße abgetragen, die Asfinag-Baustelle wird eingerichtet. „Diese Häuser standen schon lange leer und waren nicht mehr ganz ansehnlich“, sagt Wallner.

Investition

Aufschwung

Insgesamt werden sechs Kilometer der Murtalschnellstraße ausgebaut, Herzstück ist die fast einen Kilometer lange Unterflurtrasse in Unzmarkt. Die Asfinag will damit künftig „mehr Lebensqualität und Sicherheit garantieren“. Dafür sind Investitionen von rund 105 Millionen Euro nötig. Das Kärntner Unternehmen Massivbau erhielt den Zuschlag. Der Baustart ist für 18. März anvisiert.Der Bürgermeister erhofft sich dadurch auch einen wirtschaftlichen Aufschwung. Schließlich werden rund 60 Arbeiter fast vier Jahre lang in seiner Gemeinde beschäftigt sein. „Das betrifft Handel und Gewerbe genauso wie Zimmervermieter“, sagt Wallner. Noch vor dem Spatenstich soll es eine Infoveranstaltung für die Bürger geben. Gearbeitet wird in der Deckelbauweise, die für Anrainer besonders schonend sein soll.