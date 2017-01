Schwungvolles Neujahrskonzert in Möderbrugg

03.01.2017, 14:37 Uhr

Im Reigen der im obersteirischen Raum immer stärker erwachenden Neujahrskonzerte verwöhnte auch der Musikverein St.Oswald-Möderbrugg am ersten Tag des neuen Jahres eine große Zuhörerschaft. Hier hat das klingende Spiel am Beginn des Jahres allerdings schon gute Tradition, die das Publikum zu schätzen weiß. Bürgermeister Alois Mayer fasste den Stellenwert der Blasmusik in seiner Gemeinde in Worte, als er gemeinsam mit Musiker-Bezirkschef Reinhard Bauer die Ehrung verdienter und langjähriger Mitglieder der Blaskapelle vornahm: „Einer unserer Reichtümer liegt in der Musik, die einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Geschehen in unserer Gemeinde leistet und der Jugend auch eine gesellschaftliche Perspektive gibt!“ - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.