Singen unter dem Lichterbaum in Eppenstein

25.12.2016, 14:43 Uhr

Zu einem Singen und Musizieren unter dem Lichterbaum wurde am Freitag in Eppenstein eingeladen. Die vorweihnachtliche Feierstunde brachte viel Besinnlichkeit unter die zahlreichen Zuhörer, die den Ausführenden, dem Singkreis Eppenstein viel Beifall zollten. Vizebürgermeister Helmut Maurer sprach Dankesworte für das kulturelle Engagement in der Weihnachtszeit. Der Singkreis ist ein seit 1999 bestehender gemischter Chor mit rund 25 Mitgliedern, der sich mit jeder Art von Volksmusik und moderner Musik beschäftigt. Seine Gesangeskünste gibt der Chor bei kirchlichen und privaten Festen zum Besten. -Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.