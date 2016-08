Spielberger Volksmusikabend mit viel lebendigen Rhythmen

26.08.2016, 21:41 Uhr

Auftakt zu Spielberger Musikfestival: In den Räumlichkeiten des Spielberger Veranstaltungszentrums wurde am Freitag zu einer Neuauflage eines Volksmusikabend geladen, der volkstümliche Rhythmen aus der Region bereithielt. Moderiert vom steirischen Volksmusik-Papst Sepp Loibner spielten unter dem Motto "G'scheit aufg'spült" mit den Zirbenzwergen auf ihren Harmonikas auch die Gruppen "Gaaler 6er Musi", das Volksmusikensemble Rinner und "Elementisch steirisch" auf. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.