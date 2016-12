Sterbefälle - Dezember 2016

16.12.2016, 00:00 Uhr

Kalenderwochen 49/50

Franz Jerey, St. Georgen ob Murau (72); Hildegard Kreuzthaler, Knittelfeld (92); Alois Zündel, St. Marein bei Knittelfeld (82); Friederike Gruber, St. Lorenzen bei Knittelfeld (82); Erwin Krawagna, Knittelfeld (60); Gottfried Köck, Gaal (80); Elfriede Boiger, Knittelfeld (53); Susanne Schwaiger, Graz (43); Kurt Treppl, Knittelfeld (54); Anton Tschmuck, Zeltweg (91); Sabine Dilena, Judenburg (46); Elisabeth Duzendorfer, Knittelfeld (92).

Kalenderwochen 48/49

Eligius Schnepfleitner, Judenburg (91); Johann Bärnthaler, Obdach (70); Simon Freigassner, Obdach (95); DI Günter Connert, Oberwölz (97); Nora Schaflechner, Judenburg (61).Ignaz Gridl, St. Peter am Kammersberg (92); Erika Rabitsch, Knittelfeld (76); Eligius Schnepfleitner, Judenburg (91); Hermine Brandstätter, Knittelfeld (85); Josefine Hug, St. Michael in der Obersteiermark (85); Hermine Rakovitz, St. Michael in der Obersteiermark (87); Margareta Karner, Knittelfeld (87); Johann Bärnthaler, Obdach (70).Walter Zäuner, Judenburg (86); Amanda Kabasser, Judenburg (64).