Wenn Freunde zusammenstehen

22.12.2016, 23:49 Uhr

Die blau beleuchtete Apsis der Pfarrkirche und die von zwei Kindern und dem Sprecher Walter Rysavy entzündeten Kerzen in den Bänken sorgten für eine besinnliche Stimmung dieses Konzertes.Die Musikerfreunde von „Freeze up“ und „Bergfex“ hatten sich in den Dienst der guten Sache gestellt, um ihrem Musikerfreund zu helfen.Walter Rysavy erzählte die Geschichte von Rentier Rudolf ,dann erklang als erstes das Lied „Winterwunderland“.Viele bekannte weihnachtliche Lieder wurden von den beiden Formationen gesungen und gespielt und das Publikum dankte den Ausführenden mit viel Applaus. Mit „Felize navitat“ endete dieses ergreifende Konzert.Musikvereinsobmann Franz Sattler dankte den beiden Kapellen füri Mithilfe, Pfarrer Florian Zach für die Bereitstellung der Kirche für dieses Benefizkonzert, er erwähnte auch, dass die Faschingsrunde einen runden Betrag gespendet hat und dankte ganz besonders allen, die zu diesem Konzert gekommen sind, um ihren persönlichen Beitrag zu leisten.Neben der Gattin Pawlina und ihren Töchtern, sah man den Vater, Bruder und die Schwägerin des erkrankten Musikers sowie LAbg. Hermann Hartleb, Vizebürgermeister Peter Gruber-Veit und viele Musikerkollegen aus dem ganzen Bezirk.Im Anschluss an das stimmungsvolle Konzert stand man am Pfarrplatz bei vom Elternverein gebackenen Keksen und Glühwein, den der Musikverein ausschenkte, zusammen, um das Spendenergebnis noch etwas aufzubessern