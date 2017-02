Konrad Glamann litt im Tal der Tränen (Teil 7)

12.02.2017, 20:29 Uhr

Er verstarb am 11.04.1945 in Wien (in einer KZ Mauthausen Außenstelle) vermutlich an einer Todesspritze.Er diente als Pilgerbruder und im Untergrund als Bezirksleiter.Taufe als Bibelforscher vor 07.1923.Haftort und Verurteilung in Halle (17.12.1935, Urteil 2 Jahre)In Haft in Fürth (17.04.1936-unbekannt)In Haft in NürnbergKZ Dachau (28.11.1936—27.09.1939; Häftlingsnr. 11097)Wildpark (Dachau Außenstelle) (Winter 1937—1938)KZ Dachau (unbekannt-27.09.1939)Transport von KZ Dachau nach KZ Mauthausen (27.09.1939—29.09.1939)KZ Mauthausen (29.09.1939—mindestens 10.1942 Häftlingsnr. 996)BaukommandoSchwechat (Mauthausen-Außenstelle) (irgendwann nach 29.9.1939—unbekannt)Wien Floridsdorf (Mauthausen-Außenstelle) (nach 29.09.1939—11.04.1945)

Wenn jemand wenige Tage bzw. Wochen vor Kriegsende verstarb oder ermordet wurde, finde ich dies umso tragischer.Die Gefangenen im KZ-Nebenlager Bretstein hatten keine Möglichkeit sich an der herrlichen Bergwelt die den Bretsteingraben umschließt zu erfreuen.Weitere Details auf: https://www.meinbezirk.at/murtal/politik/konrad-ra... Weitere Lebensberichte nachzulesen unter: http://www.lilawinkel.at/arbeit-des-geschichtsarch...