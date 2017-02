Konrad Rampp litt im Tal der Tränen (Teil 6)

11.02.2017, 20:48 Uhr

Zunächst verlor Konrad Rampp seine Arbeit in einer Fabrik, weil er sich nicht von der NS-Ideologie vereinnahmen ließ. Was ihn noch sehr viel schlimmer getroffen haben muss, war die von Amts wegen angeordnete Scheidung von seiner Frau.Im August 1936 verurteilte ihn das Sondergericht Augsburg zu neun Monaten Gefängnis. Wann er verhaftet worden war, ist nicht bekannt. Auch er kam nach Verbüßung der Strafe in das KZ Dachau, wo er vermutlich Anfang Januar 1938 eingeliefert wurde (Häftlingsnummer 13272) und bis Ende September 1939 verblieb.

Am 29. September 1939 verbrachte man ihn in das KZ Mauthausen (Häftlingsnummer 2153). Dort verrichtete er im berüchtigten Steinbruch „Wiener Graben“ Sklavenarbeit. Spätestens im Oktober 1942 war er in das Nebenlager Gusen überstellt worden. Im KZ kam es wiederholt zu Misshandlungen und Folter.Wie Konrad Rampp nach dem Krieg angibt, wurde er mehrfach mit dem Stock geschlagen und musste stundenlanges Pfahlhängen ertragen. Er überlebte das KZ und erlangte am 5. Mai 1945 seine Freiheit wieder. Rampp kehrte nach Haunstetten zurück.Eine gewisse Zeit, ab 5. Juni 1943, musste Konrad Rampp im KZ-Nebenlager Bretstein Sklavenarbeit leisten, wie aus einem Dokument hervorgeht.Abgang: Nach dem Außenkommando Brettstein wurden überstellt:1. Glamann Konrad, 12.6.1889, Bibelforscher2. Hechenblaickner Josef, 25.4.1911, Bibelforscher3. Linsbauer Leopold, 4.10.1905, Bibelforscher4. Moreno Lopez Miguel, 11.7.1909, Spanier5. Munoz Rodriguez Manuel, 7.7.1918, Spanier6. Müller Richard, 5.9.1905, Bibelforscher7. Obrist Josef, 15.10.1905, Bibelforscher8.9. Sanchez Carraso Antonio, 6.2.1919, Spanier10. Tomas Ortiz Julio, 31.1.1914, SpanierAlle Fotos entstanden bei einer Wanderung im August 2016 im Bretstein Graben. Ob es den Gefangenen bewusst war, in welch beeindruckend schönen Gegend das Nebenlager von Mauthausen errichtet war?Weitere Details zum Tal der Tränen: https://www.meinbezirk.at/murtal/politik/im-tal-de...