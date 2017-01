Neues zu Infrastruktur und Mobilität im Murtaler Raum

22.01.2017, 15:30 Uhr

Welche Strategien und Herausforderungen sind mit der Entwicklung der Infrastruktur und der damit verbundenen Mobilität in der westlichen Obersteiermark verbunden ? Was werden die kommenden Jahre an Innovationen und Neuerungen in unserer Region bringen ? Spannende Fragen, die bei einem Netzwerk-Event am vergangenen Montag in den Räumlichkeiten des Fohnsdorfer Schulungszentrums ausführlich diskutiert wurden. - Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Murtaler Zeitung.