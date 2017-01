Arbeiterkammer Steiermark lud zum Schitag ins Lachtal

29.01.2017, 17:02 Uhr

"Eine Gulaschsuppe bitte", der Wunsch ausgesprochen genügte und Josef Pesserl reagierte. Der Präsident der steirischen Arbeiterkammer betätigte sich am vergangenen Sonntag als Überbringer der gewünschten Kulinarien in der Kleinlachtalhütte, wo sich Hunderte begeisterte Schiläufer zum traditionellen AK-Schitag am Lachtal eingefunden hatten, um nach dem Pistenlauf ein paar vergnügliche Stunden bei bester Stimmung und Musik zu verbringen. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.