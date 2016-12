Auf die Loipe - fertig - los

Die Region Spielberg hat bei guter Schneelage nicht nur traumhafte Naturschneeloipen sondern kann im Winter die Langlaufmöglichkeiten mit den Kunstschneeloipen garantieren. Am Samstag, 28. Jänner haben Sie gratis die Möglichkeit die Loipen der Region Spielberg zu testen!Nutzen Sie dieses Angebot auf folgenden Loipen:Loipenzentrum KobenzKaum zu glauben, 400m vom Ortskern von Kobenz entfernt gibt es „tiefwinterliche Bedingungen“. Die Verantwortlichen des UNSC (UNION Nordic Sport Club) Kobenz, an der Spitze Obmann Toni Dietrich, haben wiederum eine tolle Loipe in die Landschaft gezaubert. Die kalten Nächte wurden optimal genützt, wir laden alle Langlaufbegeisterten ein ins „Nordische Eldorado“ von Kobenz. Der Einstieg befindet sich im Loipenzentrum des UNSC Hoftal. Rundkurs mit 1,5 km - klassisch & skating - Flutlicht bis 20:30 Uhr.

Sportzentrum ZeltwegDer Rundkurs ist mit Flutlicht ausgestattet und bietet Anfängern als auch erprobten Langläufern, mit den zwei kleinen Anstiegen sowie Abfahrten, eine optimale Trainingsbedingung. Die Piste hat einen Skating als auch Klassisch Bereich, sowie ein ideales Übungsgelände. Von 8 bis 17 Uhr und von 18 bis 21 Uhr steht die Loipe zur Verfügung. Rundkurs mit 1,5 km - klassisch & skating - Flutlicht. Ausrüstungsverleih vor Ort (kostenpflichtig).Red Bull RingAuch auf zwei Brettern lässt sich rund um den Ring einiges erfahren oder besser: erlaufen! Abhängig von der Schneelage sind am Gelände verschiedene Langlauf-Loipen gespurt und warten auf Bewältigung. Für alle, die nicht nur Langlaufen möchten bietet es sich an am Red Bull Ring Biathlon zu testen (kostenpflichtig). Absolutes Highlight: Im Fahrerlager, wo noch vor wenigen Monaten Daniel Ricciardo & Co. an ihrer Strategie getüftelt haben, ist eine wettkampftaugliche Schussanlage aufgebaut. Geschossen wird mit einem Lasergewehr, die Zielscheiben haben einen Durchmesser von nur 4,5 cm (Liegend-Schießen) und 11,5 cm (Stehend-Schießen) und entsprechen damit den international gültigen Richtlinien. Ausrüstungsverleih vor Ort (kostenpflichtig).Loipe im Hintertal (Gaal)Diese Naturschneeloipe wird je nach Schneelange bis zu einer Länge von 10km doppelt gespurt. Der Einstieg befindet sich beim Gathof Wachter im Gaalgraben. Hier können Sie das Naturerlebnis Langlaufen erleben und ihre Runden drehen. Bitte vorab anrufen ob die Schneelage den Langlaufbetrieb zulässt. 03513 222... Also ob mit eigener oder ausgeborgter Ausrüstung - Langlaufen ist angesagt.