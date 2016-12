Die Überraschung war groß

06.12.2016, 16:00 Uhr

Strahlende Gesichter bei den Funktionären: Der SV Skiclub Gaal ist steirischer „Sportverein des Jahres“.



„Steirischen Panther" erhalten

GAAL. Aus den Händen von Sportlandesrat Anton Lang gab es für den SV Skiclub Gaal in der Grazer Burg die Auszeichnung anlässlich der Wahl zum „Steirischen Sportverein des Jahres 2016“.Obmann Gottfried Wolfsberger, sein Stellvertreter Hermann Eichberger und Manfred Steiner durften anlässlich der Feierstunde nicht nur den Steirischen Panther, sondern auch einen namhaften Geldpreis in Empfang nehmen.

Viele Akzente gesetzt



FIS-Rennen am Mirtler Hang

Skiclub ist Unterstützer des Schulsports

Als erste Gratulanten waren auch Bürgermeister Friedrich Fledl und Vizebürgermeister Peter Hopf anwesend.Die Funktionäre und Mitglieder des Gaaler Vorzeigevereines haben in den letzten Jahrzehnten viele Akzente gesetzt, die jetzt mit dieser hohen Landesauszeichnung honoriert wurden.So veranstaltete der erfolgreiche Verein vor zwölf Jahren die Grasski-Junioren-Weltmeisterschaft und in dieser Sportart vor sieben Jahren die FIS-Weltmeisterschaft der Allgemeinen Klasse.Darüber hinaus gelangten in der Gaal vom Jahr 1992 bis 2000 zahlreiche nationale und internationale Grasski-Bewerbe zur Austragung.Seit zwölf Jahren ist das Organisationskomitee des Skiclubs alljährlich für die Durchführung von mindestens zwei FIS-Rennen am Mirtler Hang verantwortlich. Akzente wurden mit der Durchführung von zwei Weltmeisterschaften auch im Skibob gesetzt.Die Sektion „Breitensport“ hat die Nordic Walking-Tage eingeführt und dadurch schon Tausenden Hobbysportlern die Schönheit der Gaaler Heimat nähergebracht.Eine fixe Größe ist der SV Skiclub Gaal auch als Unterstützer des steirischen Schulsports. Seit elf Jahren werden die Bezirksmeisterschaften „Alpin“ ausgetragen.Weiters war man schon viermal für die Austragung der alpinen Landesschulschimeisterschaften zuständig. Als Trägerverein des Leistungszentrums Seckau ist man selbst seit dem Jahr 2008 auch zur Talentefabrik geworden.Im Jahr 2007 waren die Gaaler mit der Durchführung von insgesamt 47 Skisportveranstaltungen österreichweit die Nummer eins.In 28 Jahren hat die weibliche und männliche Crew rund um Gottfried Wolfsberger seit Bestehen nicht nur als Veranstalter, sondern auch als Talenteentwickler einen Namen gemacht.Als aktuelle Aushängeschilder gelten derzeit die ÖSV-Kadermitglieder Michaela Heider und Stefan Babinsky.