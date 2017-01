Gasser legt am Kreischberg vor

13.01.2017, 17:11 Uhr

Mitfavoritin Anna Gasser in Quali auf Platz 1, ÖSV-Herren ohne Glück.

Konkurrenz

KREISCHBERG. Dichtes Schneetreiben hat die Snowboard-Slopestyler am Freitag vor einige Herausforderungen gestellt. Durch den Neuschnee im Parcours konnten viele Athleten in der Qualifikation nicht die nötige Geschwindigkeit aufbauen. Das hat zu einigen brenzligen Situationen geführt.Perfekt gemeistert hat ihre Aufgabe allerdings die Kärntnerin. Sie holte sich auf Anhieb 87,5 Punkte und schaffte als Erste die Qualifikation für das Finale am Samstag. Ihre größten Konkurrentinnen werden wohl die Schweizerinundaus Norwegen sein.

Trainingssturz

Finale

Weniger gut ist es für die österreichischen Herren gelaufen.landete als Bester auf Rang 27 - damit steigt das Finale ohne heimische Beteiligung.konnte gar nicht erst antreten. Er war bereits am Donnerstag gestürzt und zog sich dabei ein Schleudertrauma zu. Bei den Herren am besten geschlagen haben sich(GBR),(SWE) und US-Boy, der sich vor zwei Jahren am Kreischberg den Weltmeistertitel sichern konnte.Damit liegen die österreichischen Hoffnungen am Samstag einzig und allein auf Anna Gasser. "Es ist ein Sprung ins kalte Wasser, da es heuer noch keinen Slopestyle gab. Ich habe am Kreischberg aber immer ein gutes Gefühl", zeigt sich die 25-Jährige zuversichtlich. Das Finale des Weltcup-Bewerbs steigt am Samstag um 14 Uhr. ORF 1 überträgt live.