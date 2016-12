Gemma gratis Skifoan

"Skifoan is des LeiwandsteWO man sich's noch leisten kann!"Unter diesem Motto präsentieren sich die Skilifte in der Region Spielberg und laden am Freitag den 13. Jänner zum gratis Skifahren ein. Lernen Sie auf diese Weise unsere Skiberge kennen!Ski & Fun Kleinlobming – gratis SkifahrenKlein aber fein ist das Angebot in Kleinlobming. Vor allem für Kinder und Skianfänger geeignet! Nur wenige Kilometer von Spielberg entfernt befindet sich der Skilift, der vor allem für die unzähligen Rennen und das Angebot für Familien bekannt ist.

Hier können die Kleinsten noch in Ruhe Ski fahren lernen und sich austoben und wenn die Kinder keine Lust auf’s Skifahren mehr haben werden einfach die Eislaufschuhe angezogen und es geht ab auf den Eislaufplatz!Am Freitag den 13. geht es komplett gratis von 9 bis 16 Uhr auf die Piste! Es kann nach Lust und Laune gefahren werden! Die optimale Möglichkeit für alle die den Lift noch nicht kennen!Nachtskifahren in der Gaal – gratisBei Flutlicht auf der Piste unterwegs zu sein ist eine ganz besondere Stimmung – nicht nur weil es dann kürzer bis zu Apres Ski ist. Nachtskifahren ist ein Erlebnis der besonderen Art. Bei romantischer Atmosphäre bringen wir Sie mit unserem Sessellift auf 1250 m Seehöhe. Genießen Sie neben dem Skivergnügen auf 1,4 km frisch präparierten Pisten den beeindruckenden Blick auf die Gaal bei Nacht. In den geselligen Aprés Ski Hütten erwartet Sie ein gemütlicher Ausklang, wo auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt wird.Wer dies noch nicht ausprobiert hat oder einfach Lust und Laune hat diese Möglichkeit zu nutzen ist herzlich eingeladen gratis die Skilifte in der Gaal am Freitag den 13. zu testen.