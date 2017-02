Gold-Nici wurde stürmisch begrüßt

14.02.2017, 21:52 Uhr

Einen fulminanten Empfang boten tausende Fans "ihrer" Gold-Nici am Dienstag Abend im Lachtal: Die frischgebackene Weltmeisterin Nici Schmidhofer wurde in ihrer Heimatgemeinde stürmisch begrüßt und umjubelt. Musik und Schützengarde waren aufmarschiert, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer gratulierte im Namen des Landes: "Jetzt ist die Steiermark im Schilauf wieder Weltmeister". Die Musik steuerte Andreas Gabalier bei, für den der abendliche Event - er endete mit einem Feuerwerk - ein "Pflichttermin war. Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.