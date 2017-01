Gute Form auf der Rennpiste

18.01.2017, 18:30 Uhr

Ski-Alpin-Bezirkscup wurde mit RTL in Krakauebene und einem Slalom in Kleinlobming fortgesetzt.

KRAKAUEBENE/KLEINLOBMING. Die Raiffeisen-Bezirkscuprennserie der Alpinen wurde auf der Dockneralm-FIS-Piste in Krakauebene mit einem Riesentorlauf und am Kleinlobminger Lifthang mit einem Slalom fortgesetzt.Für die ordnungsgemäße Durchführung sorgten die Funktionäre und Mitarbeiter des USV Krakauebene und ESV Knittelfeld.Beim Riesentorlauf gehörten Manfred Mühlthaler (Chefkampfrichter), Christian Würger (Wettkampfleiter), Peter Moser (Startrichter) und Vizepräsident Gottfried Lintschinger (Zielrichter) dem Kampfgericht an.

Als Kurssetzer fungierten die Bezirkstrainer Gottfried Wolfsberger und Hermann Eichberger. 125 Teilnehmer machten mit und präsentierten sich bei hervorragenden Pistenverhältnissen in guter Form.Verena Pamperer, Benjamin Rath, Laura Steinwidder, Elias Gmeinbauer(alle SV Skiclub Gaal),Paula Würger, Florian Fussi (beide Union Oberwölz)Noa Szöllös, Barna Halmagyi (beide USV Kreischberg)Livia Matzi, Gregor Schaffer (beide SC Obdach)Victoria Gruber (ESV Knittelfeld) undSimon Johann Czach (USV Krakauebene)Unter der Wettkampfleitung von Bezirkstrainer Gottfried Wolfsberger (Chefkampfrichter) und Karl-Heinz Hammerlindl (Wettkampfleiter) sowie den Kurssetzern Wolfgang Hammerlindl und Hermann Eichberger beteiligten sich beim Slalom in Kleinlobming 114 Mädels und Burschen aus den Bezirken Murau und Murtal.Florian Fussi, Melanie Midl, Paul Fussi, Lisa Rissner (alle Union Oberwölz)Verena Pamperer, Benjamin Rath, Martin Zechner, Laura Steinwidder(alle SV Skiclub Gaal)Peter Wirnsberger, Noa Szöllös (beide USV Kreischberg)Lisa-Marie Honis und Gregor Schaffer (beide SC Obdach)Nach vier Bewerben führen Paula Würger (95 Punkte), Florian Fussi (95), Verena Pamperer (100), Peter Wirnsberger (70), Livia Matzi (80), Paul Fussi (80), Lisa Novak (61), Benjamin Rath (80), Noa Szöllös (100), Martin Zechner (90), Laura Steinwidder (100) und Gregor Schaffer (75) die Gesamtwertung in den einzelnen Klassen an.Die Union Oberwölz (derzeit 1.105 Punkte) führt vor dem SV Skiclub Gaal (1.103), dem USV Kreischberg (517), dem SC Obdach (443) und dem ESV Knittelfeld (352) die Vereinswertung an.Am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Februar, wird der Bezirkscup am Kreischberg (RTL) und in Obdach (Slalom) fortgesetzt.