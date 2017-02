Leistungen und Pistenverhältnisse top

08.02.2017, 16:30 Uhr

Schibezirkscupserie wurde mit einem RTL am Kreischberg und einem Slalom in

Obdach fortgesetzt.

MURTAL/MURAU. Beim Riesentorlauf am Kreischberg fungierten die beiden Bezirkstrainer Gottfried Wolfsberger und Hermann Eichberger als Kurssetzer.Christian Würger (Chefkampfrichter), Bruno Sumann (Wettkampfleiter), Florian Gruber (Startrichter) und Hubert Autischer (Zielrichter) besetzten das Kampfgericht und erfreuten sich an den hervorragenden Pistenverhältnissen auf der WM-Piste sowie an den großartigen Leistungen der fast 150 Teilnehmer.



Tagessiege, Riesentorlauf, Kreischberg

Slalom in Obdach

Klassensiege, Slalom, Obdach

Gesamtwertung



Saisonfinale am Lachtal



Viel Applaus bekamen auch die Funktionäre des Veranstalterklubs USV Kreischberg.Tagessiege fuhren Verena Pamperer, Attila Banyai, Elias Gmeinbauer, Moritz Hirn (alle SV Skiclub Gaal),Paula Würger, Noah Freudenberger, Melanie Midl, Nadine Fixl (alle Union Oberwölz),Mika Brunner (USC Raika Greim),Noa Szöllös, Barna Halmagyi (beide USV Kreischberg)und Julia Bauer (ESV Knittelfeld) ein.Für die Durchführung des Slaloms am Obdacher Kalchberglifthang waren die Funktionäre des SC Obdach zuständig.Hermann Eichberger (Chefkampfrichter), Heinz Schlacher (Wettkampfleiter), Johann Pichler (Startrichter) und Patrick Peschel (Zielrichter) gehörten dem Kampfgericht an und Manfred Mühlthaler sowie Gottfried Wolfsberger fungierten für die 117 Teilnehmer als faire Kurssetzer.Klassensiege knallten Paula Würger, Florian Fussi, Melanie Midl, Jonas Löcker, Michael Rissner (alle Union Oberwölz),Verena Pamperer, Martin Zechner, Laura Steinwidder (alle SV Skiclub Gaal),Peter Wirnsberger, Noa Szöllös (beide USV Kreischberg),Mika Brunner (USC Raika Greim)und Victoria Gruber (ESV Knittelfeld)auf die perfekt präparierte Piste.Nach sechs Bewerben führen(145 Punkte)(140),(150),(115),(126),(125),(beide 95),(110),(150),(beide 125),(125) und(135)die Gesamtwertung in den einzelnen Klassen an.Abgeschlossen wird der Schi-Bezirkscup 2016/2017 am 18. März mit einem Profi-Slalom am Lachtal. Durchführender Verein ist beim Saisonfinale die Union Oberwölz.