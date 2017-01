Mit Spikes durch die Mausefalle

16.01.2017, 17:36 Uhr

Red Bull rührt in Kitzkbühel die Werbetrommel für die Motorsportsaison.

Legendär

SPIELBERG/KITZBÜHEL. "Es war schwierig, das Auto in der Spur zu halten", berichtete Formel 1-Jungstarvor genau einem Jahr in Kitzbühel. Kurz davor gab es eine echte Weltpremiere nur wenige Meter oberhalb der Streif: Verstappen hat in seinem Formel 1-Boliden einige Runden im Schnee gezogen.Mit dieser Aktion machten Red Bull und das Projekt Spielberg Werbung für die Motorsportsaison in Spielberg. Die mediale Aufmerksamkeit war dem Konzern damit natürlich gewiss. Auch Legendeund Motorsportchefwaren als Gesprächspartner dabei.

Mausefalle

Heuer geht die gelungene Aktion in die nächste Runde. Noch vor dem Hahnenkamm-Wochenende hat MotoGP-Weltmeisterseine Honda durch den Tiroler Schnee gejagt. Ausgestattet war die Maschine mit dicken Spikes. Marquez soll es damit von unten nach oben durch die Mausefalle geschafft haben. Bilder und Videos dazu werden von Red Bull aber erst am Donnerstag veröffentlicht. In Spielberg kann man die MotoGP heuer von 11. bis 13. August erleben.