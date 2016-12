Mit Torlawine Frust von der Seele gespielt

21.12.2016, 15:00 Uhr

Zeltweger Löwen hatten beim Tabellenschlusslicht keine Mühe und feierten zweistelligen Sieg.

Eishockey-Eliteliga



Rattlesnakes - EVZ Murtal Lions 0:11 (0:2, 0:4, 0:5)



Rasche Führung im Powerplay

Nach drei Niederlagen in Folge ließen die mit nur elf Feldspielern angetretenen Löwen nichts anbrennen.Nach dem raschen Führungstreffer durch Dominik Walchshofer im Powerplay war bald klar, dass für die Klapperschlangen nichts zu holen sein wird.Ein weiteres Überzahltor von Christoph Scherngell sorgte für den 0:2-Stand nach dem ersten Drittel.

Eine klare Angelegenheit





Stimme zum Spiel



Dank Umfallers des ATSE lebt die Chance auf Rang zwei

Schlagerspiel gegen den Leader







2. „Teddy-Bear-Toss"

Die aggressiv agierenden Zeltweger legten mit Fortdauer ein Schäuferl nach, Lohn waren weitere neun Treffer, wobei Robert Koller (3), Andreas Forcher (2), Daniel Panzer (2) sowie Daniel Forcher (2) als Torschützen jubeln durften und EVZ-Goalie Andreas Brenkusch sich über ein Shutout freute.„Endlich hat es mit dem Toreschießen wieder geklappt. Dieses Manko konnten wir gegen die Snakes wieder ausmerzen und etwas für das Selbstvertrauen tun. Wir wissen dieses Ergebnis sehr wohl richtig einzuordnen und niemand bei uns wird deswegen in Euphorie verfallen.Nun bereiten wir uns ordentlich auf das Kapfenberg-Spiel vor und hoffen, evtl. eine Überraschung landen zu können!“Durch die überraschende Heimniederlage des ATSE Graz gegen die LE Kings (2:3 nach Penaltyschießen) hat sich der Rückstand des EVZ auf die Grazer auf drei Punkte reduziert.Die Chance auf Rang zwei = Heimrecht im Play-off, ist intakt, zumal in der letzten Runde des Grunddurchganges die Grazer noch in der Aichfeldhalle antreten müssen.Anlässlich eines „Weihnachtsspecials“ empfangen die EVZ-Löwen am Montag, 26. Dezember, um 19 Uhr den noch immer ungeschlagenen Tabellenführer aus Kapfenberg.Der „Teddy-Bear-Toss“ und Live-Musik mit Werner B. nach dem Derby runden den Event ab.Vorspiel: EVZ U 11 vs. KSV U 11, 16.30 Uhr.Nach dem vollen Erfolg im Vorjahr werden die Besucher des Eishockey-Eliteliga-Schlagers EVZ Murtal Lions gegen Kapfenberg am Montag, 26. Dezember (Stefanitag), Beginn 19 Uhr, ersucht, nach dem ersten erzielten Tor der Zeltweger Löwen mitgebrachte Stofftiere - nach alter NHL-Tradition, dem Teddy-Bear-Toss (Teddy-Bär-Wurf) - in den Eisrink zu werfen.Die gesammelten Stofftiere werden für einen karitativen Zweck gespendet.