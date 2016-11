Neuer Termin für Formel 1

01.12.2016, 11:59 Uhr

Spielberg-Grand Prix findet laut FIA nun am 9. Juli 2017 statt.

Weniger Rennen

SPIELBERG. Das vierte Formel 1-Rennen seit Wiedereröffnung des Red Bull Ringes wird nicht wie ursprünglich geplant am 2. Juli stattfinden. Neuer Termin für die Königsklasse des Motorsports ist am 9. Juli 2017. Das gab der Motorsport-Weltverband FIA am Donnerstag bekannt.Die Änderung ergibt sich durch den Ausfall des Deutschland-Rennens in Hockenheim, das von der Liste gestrichen wurde. Damit wird im kommenden Jahr, wie schon 2015, nicht bei unseren Nachbarn gefahren. Schuld daran sind offensichtlich die Finanzen. Damit gibt es nächstes Jahr nur 20 statt 21 Rennen.

FIA-Gala

Info Der Formel 1-Grand Prix von Österreich findet von 7. bis 9. Juli am Red Bull Ring in Spielberg statt. Bis 31. Dezember gibt es vergünstigte

Der Termin für die MotoGP am 13. August bleibt unverändert.

von Österreich findet von 7. bis 9. Juli am Red Bull Ring in Spielberg statt. Bis 31. Dezember gibt es vergünstigte Tickets für die MotoGP am 13. August bleibt unverändert.

Der geänderte Kalender wurde im Vorfeld der FIA-Gala am Freitag in Wien bekannt gegeben. Auch das Murtal wird dabei vertreten sein. Unter anderem wird das Projekt Spielberg kräftig die Werbetrommel für den Formel 1-Grand Prix rühren. Geehrt wird Porsche-Teamchefaus Oberwölz. Er hat heuer mit seinem Team in der Langstrecken-Weltmeisterschaft sowohl den Fahrer- als auch den Konstrukteurstitel erfolgreich verteidigt.