Riesen-Jubel rund um Nicole Schmidhofer im Lachtal

14.02.2017, 22:09 Uhr

Es war ein berauschendes Gefühl, das der Schi-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer am Dienstag in den Abendstunden im Lachtal entgegenbrauste: Die Heimatgemeinde hatte sich herausgeputzt und wartete mit mehreren Tausend Fans auf, die ihre "Gold-Nici" sehen wollten. Mit LH Hermann Schützenhöfer gratulierten Schiverbandspräsident Helmuth Lexer, Lachtal-Seilbahnen-Geschäftsführer Karl Fussi und natürlich Hausherr und stolzer Vater Hannes Schmidhofer, dazu gab's einen Ehrensalut der Schützengarde Pöllau am Greim und einen musikalischen Gruß durch den Musikverein Schönberg-Lachtal. Lesen Sie dazu unseren ausführlichen Bericht in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.