Silvesterriesentorlauf des Obdacher Sportclubs mit Rekordbeteiligung

03.01.2017, 15:25 Uhr

Über 170 Läuferinnen und Läufer warfen sich auf dem von Manfred Mühlthaler ausgesteckten Kurs ins Rennen und heizten die Atmosphäre im Zielgelände ordentlich an – gut so, denn nach erfolgter Siegerehrung durch Obdachs Vizebürgermeister Peter Pirker gab’s den Startschuß zur ersten Obdacher Apres Ski Silvester-Party, die das heitere Schifahrervölkchen rund um die Schneebar des Fiedlwirtes in perfekte Feierstimmung versetzte. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.