28.08.2016, 09:41 Uhr

Steirische Meisterschaften in Zeltweg

Zeltweger Skater dominieren Steirische Meisterschaften27 Steirische Meistertitel und 12 mal weiteres EdelmetallAm Wochenende wurden in Zeltweg auf der Bahn im Sportzentrum eine Station des Kidscup Ost sowie die Steirischen Meisterschaften im Speedskating ausgetragen. Bei strahlendem Sonnenschein konnte man an diesem Wochenende spannende Rennen mit internationaler Beteiligung aus Kroatien erleben. Das Team des ATUS Zeltweg ging mit 13 Läufern an den Start und konnte dabei ein tolles Ergebnis erreichen.Bei den Steirischen Meisterschaften waren die Zeltweger in den Nachwuchsklassen und auch bei den Masters dominierend. Mit insgesamt 27 Gold-, 9 Silber- und 3 Bronzemedaillen konnte man mehr als zufrieden sein.