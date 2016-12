Böchzelt lud in Knittelfeld zum Tag der offenen Tür

02.12.2016, 17:09 Uhr

Zu einem Tag der offenen Tür lud die Immobilienfirma Böchzelt am Donnerstag in die Knittelfelder Kameokastrasse, um ein umfassend saniertes Wohngebäude mit zwölf Wohneinheiten der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das 1890 errichtete Gebäude wurde nach modernsten Grundsätzen saniert und umfasst nun Wohneinheiten mit Nutzflächen von 69 bis 84 Quadratmetern. Beeindruckend dabei ist die individuelle Gestaltung der einzelnen Wohnungen, von denen vier noch verfügbar sind. Wer Wohnen in historischen Mauern unter modernen Gesichtspunkten schätzt, kann sich an die Böchzelt Immobilien GmbH in der Knittelfelder Schmittstraße 17 wenden. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.