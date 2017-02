Die Narren waren wieder am Wort

03.02.2017, 00:00 Uhr

„Spül ma zam“: Spielbergs Narren wissen was im Fasching gefällt und servierten tolle Lachnummern.

Das vergangene Wochenende hat Spielbergs Narren wieder einmal als wahre Experten im Fache des gehobenen Niveaus ausgezeichnet. Eine fulminante Karnevalssitzung, bei der an allen Registern der närrischen Kunst gezogen wurde, verlangte von den Akteuren schon einiges an Stehvermögen: Nicht nur, was den zeitlichen Ablauf anlangte, sondern auch die Umsetzung auf der Bühne. Auch Narren gehen mit der Zeit und nutzen immer mehr die technischen Raffinessen.Getüfftelt hatten sie schon einige Monate zuvor, um nichts auszulassen, was Spielbergs Gesellschaft – aber auch die des gesamten Aichfeldes – unter dem Jahr „gekratzt“ hatte. Als Garanten für Heiterkeit und feinsinnigen Humor ist die Narrengilde der jungen Stadt längst zu einer Anlaufstelle weit über die Gemeindegrenzen hinaus geworden. Ob in Sketches, in der Bütte oder auf der Bühne – die Pfeile der Karnevalesen trafen immer ins Schwarze, ohne zu verletzen.Die bewährten Akteure haben auch heuer wieder mit Neuheiten Schwung ins Programm gebracht. Zu den Dauerbrennern zählen Mario Wolfsberger, der gleich mehrere Auftritte zu absolvieren hatte, Wolfgang Lotz und Peter Luschin, die sich Gedanken über das Schachbrett machten oder Heike Wohlmutter und Eleonore Lotz, die zwei Damen im Zug mimten. Diesmal wieder ein Lachschlager: Der gemeinsame Auftritt von Günter Lengauer – er führte auch durch das Programm – und Adi Mayer, der neben dieser Doppelconference auch in die Rolle des Neffen der legendären Adeline geschlüpft war.Für Freddy Wascher, den neuen Präsidenten der Spielberger Narren war es ein Debüt, während sich „Oldboy“ Ernst Kranawetter ordensgeschmückt im Publikum amüsieren konnte.Als Faschingsorchester waren wieder einmal Spielbergs Blasmusiker engagiert, die Floribert Neumann souverän vom Klavier aus dirigierte. Gildenpräsident Wascher konnte mit dem Verlauf der Sitzung zufrieden sein, ebenso wie das Publikum, das nicht mit Beifall sparte. Auch die Prominenz hatte sich nicht zweimal bitten lassen: Unter den Gästen sah man Bürgermeister Manfred Lenger, seinen Stellvertreter Andreas Themel und viele Vertreter aus Wirtschaft und Kultur sowie Abgesandte heimatlicher Nachbargilden.