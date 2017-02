05.02.2017, 19:07 Uhr

Das Team von "Tourismus am Spielberg" hat jeden Grund sich zu freuen. Das wurde bei einem am vergangenen Dienstag auf dem Red Bull Ring abgehaltenen Unternehmerfrühstück deutlich, das mehrere Dutzend Firmenchefs und Vertreter aus der Wirtschaft zu interessenten Gesprächen zusammenführte und neue Kontakte schließen ließ. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.