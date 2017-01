15.01.2017, 11:42 Uhr

Steirische Frische, bequemes Einkaufen, modernste Technik: Nach Umbau und Erneuerung bietet der EUROSPAR in Zeltweg seit vergangenem Mittwoch ein zeitgemäßes und bequemes Einkaufserlebnis. Der beliebte Nahversorger punktet mit dem großzügig gestalteten Feinkostbereich sowie einem breiten Angebot regionaler Produkte in gewohnter SPAR-Qualität. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.