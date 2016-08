26.08.2016, 22:13 Uhr

Die Aufnahme neuer Lehrlinge und die Auszeichnung langjähriger Mitarbeiter bestimmte den vergangenen Donnerstag im Judenburger Unternehmen Wuppermann. Festlich wurde dies im Gasthof Hofwirt in Seckau begangen, wo sich mit Geschäftsführung und Konzernspitze auch die treuen Mitarbeiter eingefunden hatten, um den Dank für ihr Engagement und ihre Loyalität in Empfang zu nehmen. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.