29.01.2017, 20:25 Uhr

Mehr als zufrieden zeigte sich Landforst-Geschäftsführer Dieter Hölzl mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens: „2015 und 2016 waren die besten Jahre in unserer Unternehmensgeschichte. Wir können stolz auf die erreichten Leistungen sein!“ Unter dieser Prämisse war der am vergangenen Freitag abgehaltene Betriebsabend in den Räumlichkeiten der Fachschule Großlobming ein freudiger Anlass. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.