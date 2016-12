29.12.2016, 08:56 Uhr

Meinung: An jedem Ende steht ein neuer Anfang

Das Jahr 2016 war nicht weniger schwierig als das davor und das davor und das davor . . . Freilich gab es auch in diesem Jahr viele Hürden zu überwinden und viele gute Vorsätze sind - im Rückspiegel der Zeit betrachtet - leider auf der Strecke geblieben. Wir haben uns aber alle wieder redlich bemüht, um Woche für Woche eine Regionalzeitung mit vielen interessanten Inhalten aus unserer Region für Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu gestalten. Unsere Energie hat auch noch für die letzte Woche des Jahres gereicht. Deshalb können Sie zwischen den Feiertagen wie gewohnt eine aktuelle Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen. Für die Gestaltung und Produktion dieser Ausgabe stand zwar urlaubs- und krankheitsbedingt nicht einmal die Hälfte unseres Teams zur Verfügung. Wir haben es aber trotzdem geschafft. Und das in einem durch den Feiertag am Montag um einen Tag verkürzten Produktionslauf. Insgesamt können wir auf ein weiteres erfolgreiches Jahr in der mehr als 100-jährigen Geschichte unserer Murtaler Zeitung zurückblicken. Zudem halten wir Sie auch auf unserer Onlineplattform www.murtaler.at immer auf dem Laufenden. Die erste Ausgabe des Jahers 2017 erscheint wie gewohnt am Donnerstag, 5. Jänner. In dieser werden wir Sie unter anderem über das Geschehen rund um den Jahreswechsel 2016/2017 informieren. Allen Lesern und insbesondere unseren treuen Abonnenten und Anzeigenkunden wünsche ich einen schönen Jahreswechsel sowie Gesundheit, Glück und Erfolg im neuen Jahr!

Blicken Sie mit uns positiv in dieses neue Jahr. Nur so lassen sich die Herausforderungen der Zukunft meistern.

