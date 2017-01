13.01.2017, 10:41 Uhr

Meinung: Die digitale Herausforderung

Fluch oder Segen? Meiner Meinung nach beides. Denn die Entwicklung auf dem Gebiet der Digitalisierung schreitet in atemberaubender Geschwindigkeit voran. Im Produktionsbereich wird das unter dem Titel „Industrie 4.0“ dramatisch sichtbar. Aber auch Handel und Gewerbe befinden sich sowohl im kaufmännischen als auch im technischen Bereich in einem gewaltigen Veränderungsprozess. Wer da mithalten will, muss vor allem schnell sein. Deshalb soll in den nächsten Jahren auch in der Region viel Geld in den Datenhighway investiert werden. Das soll die Konkurrenzfähigkeit auch am Land gewährleisten. Für die Privatwirtschaft ist Infrastruktur schon immer ein entscheidender Faktor für die Standortfrage gewesen. Neben einem zeitgemäßen Ausbau von Straßen und Schienen gehören Investitionen in eine flächendeckende Versorgung mit Breitbandtechnologie zu den wichtigsten Aufgaben der dafür verantwortlichen Politiker. Großen Nachholbedarf auf diesem Gebiet gibt es in ländlichen Regionen auch für Kommunen und die öffentliche Verwaltung. Betroffen von der digitalen Entwicklung ist längst auch der private Lebensbereich der Menschen. Am Thema Digitalisierung führt kein Weg vorbei. Was die einen als Jobkiller sehen, betrachten andere als Chance, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ob diese Entwicklung gut oder schlecht für uns alle ist, kann und will ich an dieser Stelle nicht beurteilen. Die Verantwortlichen müssen aber neben technischen Konzepten auch adjuvante Maßnahmen entwickeln, die die Brutalität dieser rasanten Entwicklung etwas abfedern.

