Moderne Rottenmanner Wohnungen in St.Lorenzen im Mürztal

02.12.2016, 17:01 Uhr

Die Siedlungsgenossenschaft Rottenmann errichtet in St.Lorenzen im Mürztal in der Welzerstraße eine Wohnhausanlage bestehend aus 49 Wohneinheiten in mehreren Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt, ein 15-Familienwohnhaus wurde bereits im Jahre 2015 fertig gestellt. Am Mittwoch wurde der zweite Bauabschnitt, ein 18-Familienwohnhaus feierlich seiner Bestimmung übergeben. Die Wohnungen wurden nach den Richtlinien des Steiermärkischen Wohnbauförderungsgesetzes gefördert. Zehn Jahre nach Fertigstellung können die Wohnungen, die mit einem Kostenaufwand von rund 2,68 Millionen Euro errichtet wurden, in das Eigentum übernommen werden. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 50 und 88 Quadratmetern. Wie Rottenmann-Vorstand Karl Schwaiger betonte, hat die "Rottenmanner" mit Übergabe dieser Wohnungen in St. Lorenzen im Mürztal 177 Wohnungen übergeben, für den Bezirk Bruck an der Mur ist die Zahl auf 839 Wohnungen angestiegen.