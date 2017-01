Neuer Obmann beim Seniorenbund Judenburg

19.01.2017, 23:46 Uhr

Stadtrat Norbert Steinwidder, LGF Friedrich Roll und LAbg. Hermann Hartleb gingen in ihren Reden auf die schwierigen Verhältnisse am Land ein, sei es in der medizinischen Versorgung oder beim öffentlichen Verkehr.Alle Ehrengäste bedankten sich in ihren Reden bei Altobmann Ing. Johann Bischof , der derzeit auf Reha ist, für seine ausgezeichnete Arbeit in den letzten fünf Jahren. Der fast 100 Personen umfassende Verein veranstaltet monatlich einen Kaffeetreff sowie Tages- und Halbtagesausflüge, die sehr gut angenommen werden.