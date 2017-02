Spielberg: „Alles Walzer!“

03.02.2017, 00:00 Uhr

KTM-Flagshipstore eröffnet im März 2017 direkt vor der Haupteinfahrt des Red Bull Rings in Spielberg.

„Ready to Race“ ist der weltweit bekannte Slogan von KTM und gilt als Versprechen, welches nicht nur die Produkte erfüllen, sondern in diesem Fall auch der Standort. Direkt vor der Haupteinfahrt des Red Bull Rings in Spielberg eröffnet in Kürze Europas modernster KTM Flagshipstore - neben Wels, Linz und Wien ist dies der bereits vierte in Österreich.

Motorsportzentrum

Produktvielfalt von KTM

Kompetente Ansprechpartner

Völlig neues Konzept

Wann wird eröffnet?

Orange Höhepunkte

Der Red Bull Ring in Spielberg ist ein weltweit einzigartiges Motorsportzentrum mit beeindruckendem Eventkalender und unzähligen, vor Ort angebotenen Freizeitaktivitäten. Die meisten der Freizeitaktivitäten stehen in direktem Zusammenhang mit der KTM-Produktwelt, weshalb man hier wohl mit Recht vom imageträchtigsten Standort in Österreich sprechen kann. „KTM und Red Bull sind Partner der ersten Stunde, daher ist KTM nun sehr stolz an diesem Standort einen KTM-Store zu eröffnen“, so der aus Judenburg stammende Geschäftsführer von KTM Österreich, Chris Schipper, gegenüber der WOCHE Murtal.Der Store wird die gesamte Produktvielfalt von KTM präsentieren und dies in einem Jahr, in dem KTM mit Neumodellvorstellungen der Sonderklasse aufwarten wird. Von der breit aufgestellten KTM ADVENTURE-Modellpalette, die ihre Wurzeln in der Rallye Dakar hat, bis hin zu den radikalsten NAKED-Modellen am Markt – die neu überarbeitete KTM 1290 SUPER DUKE R schreit geradezu danach bei einer schnellen Ring-Runde eingeweiht zu werden.Durch den am Ring gelegenen Offroad-Bike-Track wird auch die komplette KTM Offroad-Palette nicht zu kurz kommen. Gerade beim Thema Offroad kommt im neuen Flagshipstore besonders viel Know-how ins Spiel.Betrieben wird der KTM Flagshipstore in Spielberg nämlich vom aus der Region stammenden, 6-fachen österreichischen Enduro-Staatsmeister Bernhard Walzer. Selbst seit 20 Jahren Unternehmer, betreibt er bereits seit 10 Jahren einen sehr erfolgreichen KTM-Händlerstandort in Neumarkt und möchte nun mit einem eigenen und neuen Team für Spielberg durchstarten. „Ich verbinde so viele Erfolge und unheimlich schöne Momente mit der Marke KTM – bei uns soll jeder Kunde spüren, dass wir die „Ready to Race“-Philosophie von KTM zu 100 Prozent leben“, so Inhaber Bernhard Walzer.Als Verkäufer und Kundenberater steht ihm der 27-jährige Patrick Schipper zur Seite, jemand, der sowohl in der Offroad- als auch in der Street-Welt tief mit KTM verwurzelt ist. Er wird sich darum kümmern, dass die KTM-Kunden der Region einen neuen Anlaufpunkt in Sachen Motorrad-Erlebnis finden werden.Geballte Technik-Kompetenz kommt von Karl Heinz Königshofer, der als Werkstattleiter des Standorts für begeisterte Kunden sorgen möchte. Königshofer bringt über 20 Jahre KTM-Know-How auf höchstem Schulungslevel mit in den Betrieb.Mit KTM Walzer als Flagshipstore in Spielberg wird der modernste Shop seiner Art, mitten im Herzen der Steiermark, eröffnen. Erstmalig wird ein komplett neues Shop-Konzept von KTM umgesetzt, womit die Qualitätsoffensive des größten europäischen Motorradherstellers aus Oberösterreich deutlich unterstrichen wird.Die Eröffnung des Stores ist im Rahmen eines aktionsgeladenen Eröffnungswochenendes, von 24. – 25. März 2017 geplant – pünktlich zum Motorrad-Saisonstart 2017!Saisonhighlight wird ganz klar das MotoGP-Wochenende im August sein, wo KTM heuer erstmals mit einem eigenen Red Bull KTM Factory Racing Team am Start sein wird. „An orangen Höhepunkten für die Fans wird es 2017 am Red Bull Ring sicher nicht fehlen“, versprechen die Protagonisten von KTM.