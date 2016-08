Stadl feierte 20 Jahre Gewerbepark und Altbürgermeister Erich Moser

27.08.2016, 20:32 Uhr

Groß gefeiert wurde am Samstag in Stadl an der Mur: 20 Jahre Gewerbepark waren Anlaß für eine interessante Präsentation der auf diesem Areal ansässigen Firmen, aber zugleich auch passende Gelegenheit, Altbürgermeister Erich Moser auszuzeichnen, auf dessen Initiative es zur Gründung dieses Gewerbebereiches gekommen war. Gemeinsam mit LAbg. Max Lercher überreichte Landtagspräsidentin Bettina Vollath dem verdienten Kommunalpolitiker, der sich nach 25jähriger Bürgermeistertätigkeit in den Ruhestand zurückgezogen hat, die Viktor Adler-Plakette. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.