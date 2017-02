Alles Am Arsch

OPEN.BOX im DAS OFF THEATER, Kirchengasse 41, 1070 WienKarten: 0664/88736091 und karten@e3ensemble.at€ 15,- normal, € 10,- ermäßigt*mit MAY GARZON, ISABELLA JESCHKE, TOM WALDEK und GERALD WALSBERGER Musik SEBASTIAN SPIELVOGEL, Licht LISA FADERL, Tontechnik FLORIAN SPIELVOGEL, Fotografie THOMAS STEINEDER

Wir sind ekelhaft charmant auf der Suche nach Empathie und Zufriedenheit und vergessen dabei, dass wir Gierige uns doch selbst am nächsten sind. Wir sind unvollkommen und unreflektiert und glauben in unserer eigenen Blödheit intelligenter zu sein als andere. Wir drehen uns im Kreis und beißen uns selbst in den Arsch: Politisch. Moralbefreit. Zum Scheißen komisch.*Der ermäßigte Kartenpreis gilt für Student*innen, Pensionist*innen, sowie Mitglieder der IG Freie Theaterarbeit (Kolleg*innen). Freier Eintritt für Kulturpassbesitzer*innen. Kulturpass bitte an der Abendkassa vorzeigen.