Bratäpfelfest: 4 Artists – 4 Works – No Books

Zum Ausklang des Jahres lädt Bernhard Cella zu einem Bratäpfelfest in die Mondscheingasse 11, 1070 Wien.

Im Fokus des Abends steht nicht das gedruckte Buch, sondern vier aktuelle Positionen der internationalen Medienkunst:* Shiho Fukuhara (JP) & Georg Tremmel (JP)* Nina Prader (USA/DE)* Brud (1970-2038) (USA)Shiho Fukuhara & Georg Tremmel (Japan) untersuchen die Zusammenhänge biologischer und kultureller Codes mittels künstlerischer Intervention, social hacking und Grundlagenforschung.Nina Prader (USA/DE) ist Künstlerin und Schriftstellerin, die zusammen mit dem “RIAT Open Publishing Lab” an interdisziplinären und experimentellen Archivierungspraktiken und Katalogexperimenten arbeitet.Brud (1970-2038) ist eine performative Publikationsentität, die durch die Erzeugung “militant-magischer Apparate” Aufmerksamkeit fehlleitet.

Eine Kooperation von Bernhard Cella, Salon für Kunstbuch & RIAT Research Institute for Arts and Technology---The Research Institute for Arts and Technology (R.I.A.T.) is located in Vienna´s seventh district and organizes its research in laboratory settings:The Open Publishing Lab is an experimental space for developing extended publications utilising ‘old’ tech and ‘next’ tech. The Post-blockchain Lab traces roots and recent applications of crypto-movements. The Open Hardware Lab researches open hardware to break down the blackboxing of our agency and our ability to appropriate the tools and technologies of everyday existence. And the Artistic Technology Lab operates as an interdisciplinary research cluster focussing on contemporary practices in technology-based arts.Das Research Institute for Arts and Technology (R.I.A.T.) befindet sich im 7. Wiener Gemeindebezirk. Seine Forschungsschwerpunkte sind in vier Bereichen organisiert:Im Open Publishing Lab kann mit neuen Formen der erweiterten Publikation experimentiert werden, alte wie neue Techniken sind gleichermaßen gefragt. Das Post-blockchain Lab erforscht Ursprünge und aktuelle Trends der Kryptobewegungen. Im Open Hardware Lab wird Hardware daraufhin untersucht, wie sehr sie Versuche unterstützt, das Blackboxing unserer individuellen und sozialen Handlungsfähigkeit zu unterlaufen. Die Geräte und Technologien, die wir im Alltag benutzen, sollen auch von uns gestaltet werden können. Das Artistic Technology Lab schließlich bringt einen interdisziplinären Forschungscluster zusammen, der sich mit aktuellen Praxen in technologie-basierten Kunstformen beschäftigt.Research Institute for Arts and Technology, RIAT.AC.ATBernhard Cella is interested in the economic and sculptural framework in which artists’ books – highly informed objects in themselves – can be used as artistic materials. To this end, he conceptualized the ’Salon für Kunstbuch’, a life-size model of a bookshop, in his studio in Vienna. Since 2007, more than 14.000 artists' books have accumulated and entered into unfamiliar vicinities and dialogues. www.salon-fuer-kunstbuch.at