Consuelo de Saint-Exupéry / RAUMspiele Aktion 11

Bericht aus der Autobiografie der weltgereisten Künstlerin, Muse und "Rose des kleinen Prinzen..."Inszeniertes Konzert / integrativ, interdisziplinärmit Musik von Klassik bis JazzDie schöne junge Witwe aus El Salvador, ein "Blickfang" der Pariser Gesellschaft und Kunstszene der späten 20iger Jahre, selbst Künstlerin, begegnet ihrer großen Liebe, dem leidenschaftlichen Flieger und Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry 1930 in Buenos Aires, im Jahr 1931 sind sie verheiratet.Nach ihrem Tod erscheint "Die Rose des kleinen Prinzen", eine Autobiografie in der sie über ihre wildbewegte Ehe und Zeiten des Exils in Südfrankreich und den USA berichtet...

Idee / Inszenierung: Susanne Hajdu; Gesang: Gisela Theisen; Klavier: Mami Teraoka; Sprechtexte: Valentin Schuster, Susanne Hajdu, Hajnalka Linhart; Bewegungsschauspiel: Marlene Heidinger, Natascha Tagunoff; Chor: Walz Wiener LernZentrumEintritt: 15 € inklusive ein Glas Sekt nach der VorstellungReservierung: raumspiele@chello.at