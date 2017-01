Gewinnspiel: "nicht schlafen" – Tanz auf Leben und Tod

Der Mensch als soziales Wesen und als Gemeinschaftstier steht im Zentrum der Choreografie "nicht schlafen" des Belgiers Alain Platel. Der Ausgangspunkt für Alain Platels, Steven Prengels und Berlinde De Bruyckeres Tanztheater ist die Musik von Gustav Mahler, die ein Bild einer orientierungslosen Gesellschaft kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs zeichnet und bürgerliche Kunst mit Popkultur verbindet.

Zwischen Leid und Gewalt: die Hoffnung

In den Soundscapes des Komponisten Steven Prengel trifft Mahlers Musik auf polyphonen afrikanischen Gesang, Kuhglockenklänge und Geräusche schlafender Tiere. Diese erklingen in dem von der bildenden Künstlerin Berlinde De Bruyckere entworfenen Bühnenraum: einem Ort, an dem Leiden rituell formuliert wird. Doch trotz Gewalt und Leiden keimt in "nicht schlafen" auch der Gedanke der Hoffnung auf – darauf, dass der Mensch nicht erneut Opfer großräumiger Vernichtungsstrategien werde.