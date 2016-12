Gewinnspiel: Zauberhafter Schwanensee im MuseumsQuartier

Tschaikowskis Ballett-Klassiker "Schwanensee" ist am 13. und 14.1. in der Halle E des MuseumsQuartiers (7., Museumsplatz 1) in einer außergewöhnlichen Inszenierung zu sehen: In der Version von Choreograf Marius Petipa, dem Vater des klassischen Balletts, tanzen statt der üblichen 24 ganze 48 Schwäne auf der Bühne. Die Geschichte um Prinz Siegfried und die schöne Odette wird in einer beeindruckenden Bühnenshow vom hochkarätigen St. Petersburg Festival Ballett erzählt.

Tickets gewinnen

Karten (ab 52 €): Tel. 01/96 0 96, www.oeticket.com Die bz verlost bis 22.12.2016 2x2 Karten für die Vorstellung am 14.1.2017 um 19.30 Uhr!