Als Gourmet durchs Jahr: Die besten Wiener Food Festivals auf einen Blick

09.01.2017, 12:35 Uhr

Von Brot bis Bier: Diese Festivals dürfen Wiener Feinschmecker heuer auf keinen Fall verpassen.

WIEN. Sie wollen sich durch internationale Bierkreationen kosten? Oder doch lieber ganz traditionell Spezialitäten à la Kürbiskern-Eierspeis oder Steirerschnitzel verkosten? Wir haben alle Wiener Food Festivals auf einen Blick.Einfach Kaffee kochen war gestern: Ob Cold Brew oder Aeropress – von Fr., 13., bis Mo., 16. Jänner, erfährt man in der Ottakringer Brauerei (16., Ottakringer Pl. 1) alles über das Heißgetränk. Ab 10 Uhr, Tickets (ab 6 Euro pro Tag): www.viennacoffeefestival.cc

Hip trifft chic: Im edlen Marriott Hotel (1., Parkring 12a) kann man sich am Di., 7. Februar, durch internationale Bierkreationen kosten. Dazu gibt es ein DJ-Line-up und Burger – runde Sache. Ab 17 Uhr, Tickets (ab 16 Euro) unter www.wine-affairs.at Fruchtig, pfeffrig, frisch – am Di., 14. März, ist es so weit: Die Weinviertler Winzer präsentieren den neuen Jahrgang ihres Weinviertel DAC in der Hofburg. Pflicht für alle Liebhaber des Grünen Veltliners! Ab 15 Uhr, Informationen: www.weinvierteldac.at Wer Angst vor Kohlenhydraten hat, ist hier falsch: Am Sa., 18. März, versammeln sich die kreativsten Bäcker des Landes im Kursalon Hübner (1., Johannesgasse 33). Kosten ist ein Muss! Ab 11 Uhr, gratis. Informationen: office@krusteundkrume.at Die "Grüne Mark" ist heuer zum 21. Mal am Rathausplatz zu Gast: Von Do., 6., bis So., 9. April, kann man hier wieder alles von Kürbiskern-Eierspeis bis Steirerschnitzel verkosten. Ab 11 Uhr, gratis. Infos: www.steiermarkdorf.at Bier, Klappe die zweite: Mehr als 70 Brauereien verwandeln die Marx Halle (3., Karl-Farkas-Gasse 19) zwei Tage lang in ein Mekka für Fans von Hopfen und Malz. Am Fr., 5., und Sa., 6. Mai, darf man dort internationale Spezialitäten verkosten. Ab 15 Uhr, Infos: www.craftbierfest.at Wer das kulinarische Erbe Österreichs kennenlernen möchte, sollte zwischen Fr., 12., und So., 14. Mai, im Stadtpark (3.) vorbeischauen. Mehr als 190 Produzenten bieten dort ihre Delikatessen an. Ab 11 Uhr, gratis. Infos unter www.genuss-festival.at Drei Tage lang dreht sich am Rathausplatz alles um edlen Mohn, den berühmten Karpfen und Kamptaler Weine: Von Mi., 17., bis Fr., 19. Mai, stellt sich das Waldviertel dort nämlich mit mehr als 70 Standln vor. Ab 11 Uhr, gratis. Alle Infos: www.waldviertel.at/waldviertelpur Rum, Rum und noch mehr Rum: Am Fr., 29., und Sa., 30. September, steht die Ottakringer Brauerei (16., Ottakringer Pl. 1) im Zeichen des Zuckerrohr-Destillats. Verkostungen, Live-Bands und Gastro-Standln sorgen für echtes Kuba-Flair mitten in Ottakring. Ab 13 Uhr, Tickets (ab 15 Euro pro Tag): www.rumfestival.at