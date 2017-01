Ballkarten gewinnen: Welches Paar feiert 2017 seinen 55. Hochzeitstag?

05.01.2017, 14:28 Uhr

Die bz verlost für den Kleinen Neubauer Opernball am 23. Februar 2x2 Karten.

NEUBAU. Bereits zum 55. Mal veranstaltet die ÖVP Neubau am 23. Februar den Kleinen Neubauer Opernball im Rathaus. Grund genug, sich zu dieser markanten Zahl etwas besonderes einfallen zu lassen. Die bz verlost für Neubauer Paare, die 2017 ihren 55. Hochzeitstag feiern, zweimal zwei Eintrittskarten für das Tanzvergnügen am 23. Februar. Doch damit nicht genug: Im Laufe des Nachmittags - der Ball beginnt um 16 Uhr, Einlass ist bereits um 14.30 Uhr - bekommen die Jubiläumspaare noch eine weitere Überraschung am Tag des Balles überreicht.

Die Ballnacht im großen Festsaal des Wiener Rathauses endet um 21 Uhr; das Motto "150 Jahre Aussöhnung Österreich- Ungarn" weist auf ein historisches Datum hin. Die Festreden werden von Bezirksparteiobfrau Christina Schlosser, Landesparteiobmann Gernot Blümel und Bürgermeister Michael Häupl gehalten. Eröffent wird der Ball von den Tanzschülern der Tanzschule Elmayer unter der Leitung von Thomas Schäfer- Elmayer. Als Moderatorin wird auch heuer wieder Ingrid Wendl durch das Fest führen.An der Verlosung der 2x2 Karten können Sie bis 16. Februar auch per Post an bz Neubau, Weyringergasse 35/3, 1040 Wien teilnehmen.