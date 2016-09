30.09.2016, 19:51 Uhr

in die Neubaugasse gekommen, um denzu besuchen.Hier hat man nicht nur die MöglichkeitAuch heuer laden wiederzum Flanieren auf der Neubaugasse ein.wird bei diversen Ausstellern, am Markt großgeschrieben.

wo man Massagen dieser Art, testen konnte.beweistder am Flohmarkt zeigte,, am Markt.ihren Spaß.Für die ideale Musikbeschallung am Wiener Trödlermarktbesteht noch die Möglichkeit hinzuschauen und das ein oder andere nette Geschenk, zu erstehen.