Schandfleck des Monats

25.01.2017, 12:26 Uhr

Eigentlich sollte es ein schöner und gepflegter Park sein. Ein relativ großer, schön mit Blumen verzierter Park. Sogar ein Gärtnerteam von der Stadt Wien vor Ort, welches sich um die Sauberkeit und Schönheit des Parks kümmern sollte. Sollte.. Ich bin Hundebesitzer, einer der Sorte die den Kot nach dem Verrichten aufsammelt und ordnungsgemäß entsorgt. Ich beobachte seit dem 1. Schnee in Wien, ich denke das war Ende Dezember '16, dass Hundebesitzer zu faul sind in den Schnee zu stapfen und den Kot ihres kleinen Lieblings zu entsorgen.Aber auch die Gärtner der Stadt Wien kümmert das wenig. Überall wo man hintritt ist Hundekot. -Man muss wirklich aufpassen. Dieser wird, wie gesagt seit einem Monat nicht entfernt. Ebenso Raketen Reste von Silvester, Müll, und diese kleinen fiesen Steine die man streut wenn Glatteis Gefahr ist, die jeden Schuh zerstören. Sogar auf den Straßen wurde der Streukies entfernt.Wie ich bereits erwähnte bin ich selbst Hundebesitzer. Der 7. Bezirk, wo ich mit meinem Hund zu Hause bin, ist nicht wirkliche der Hundefreundlichste in punkto Grünruhelage. Der Märzpark ist eine der wenigen Parks in meiner Umgebung, den ich jedoch versuche zu meiden, weil er einfach nicht schön ist, wie er sein könnte. -Schade.Ich weiß nicht, was die Gärtner den ganzen Tag in ihrem Häuschen machen. Für die Schönheit und Hygiene sorgen sie sich auf jeden Fall nicht.Mein persönlicher Schandfleck Nr.1 in diesem Jahr.